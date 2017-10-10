BKP Parti Meclisi, Genel başkanın çağırdığı Olağanüstü Kurultay tüzüğe aykırı ve yasadışıdır, 22 Ekim'deki Kurultay İptal

BKP Parti Meclisi, Genel başkanın çağırdığı Olağanüstü Kurultay tüzüğe aykırı ve yasa dışıdır.
BKP Parti Meclisi üyesi bugün düzenledikleri basın Toplantısı ile Genel Başkan İzzet İzcan'ın çağırdığı Olağanüstü Kurultayın tüzüğe aykırıdır açıklaması yaptı. BKP-TKPYG Protokolü Parti meclisi tarafınca red edilmiştir açıklaması yaptı.
BKP Parti Meclisi, Genel Başkan İzzet İzcan'ı gereğini yapmaya da çağırdı.
İşte o basın toplantısı;
- Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Parti Meclisi’ndeki 12 üye, Parti Genel Başkanı İzzet İzcan’ın olağanüstü genel kurul toplantısı için yaptığı çağrının, “parti tüzüğüne aykırı, usulsüz ve yasa dışı olduğunu” savundu.
20 üyeli BKP Meclisi’nden 12 üyenin basın açıklamasında, Genel Başkan’ın olağanüstü genel kurul çağrısı yapma yetkisi bulunduğunu ancak olağanüstü genel kurul toplantısının, parti organlarının seçimi ve Parti Meclisi’nin karar aldığı bir konunun yer alacağı bir gündemle yapılamayacağı ileri sürüldü
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde düzenlenen basın toplantısında, BKP Parti Meclisi’nin 12 üyesinin açıklamasını, üyelerden Abdullah Korkmazhan okudu.
Açıklamada, “BKP Genel Başkanı tarafından 22 Ekim’de yapılacağı ilan edilen olağanüstü kurultay, Parti Tüzüğü’ne aykırı, usulsüz ve yasa dışıdır” denildi.
Olağanüstü kurultaylarda parti organları seçiminin istisnai durumlarda yapılabileceği, bunlardan birinin de Parti Meclis üyelerinin yarıdan bir fazlasının eksilmesi durumu olduğu kaydedilen açıklamada, “Parti Meclisinin tüm üyeleri halen görev başında olup, istifa, ölüm ve benzeri nedenlerle boşalan ve münhal bulunan herhangi mevki yoktur” ifadeleri kullanıldı.
BKP Parti Meclisi’nin 12 üyesinin açıklamasında, şunlar dile getirildi:
“İzzet İzcan’ın gazete yoluyla ilan etmiş olduğu olağanüstü kurultay gündeminde, yeni parti organlarının seçilmesinin yer alması BKP tüzüğünün amir hükümleri uyarınca mümkün değildir ve böyle bir gündemle olağanüstü kurultaya gidilmesine ve seçim yapılmasına BKP tüzüğü cevaz vermemektedir.”
TKP YENİ GÜÇLER’LE İTTİFAK KONUSU
Açıklamada, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan tarafından yapılan duyuruda, kurultay gündeminde BKP’nin Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’le ittifak konusunun da yer almasıyla ilgili olarak ise, BKP Parti Meclisi’nin 28 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda TKP Yeni Güçler’le protokol imzalanmasının ret edildiği ileri sürüldü.
Açıklamada, “Parti Meclisinin almış olduğu ret kararına rağmen, Genel Başkan’ın BKP-TKP Yeni Güçler ittifak, ilke ve protokolünün kurultayca tekrar tartışılarak onaylanmasını talep etmesi, hem etik hem de yasal olarak mümkün değildir. Çünkü Parti Meclisinin almış olduğu karar halen yürürlükte ve bağlayıcıdır” denildi.
Genel Başkan’ın, Parti Meclisi toplantısını, karar defterini alarak terk ettiği iddia edilen açıklamada, “(Parti Genel Başkanının toplantıyı terk etmesi) Parti Meclisini ve kararlarını işlevsiz kılmadığı gibi böyle bir davranış, halk demokrasisini ilke yapmış partimizin yapısına ve temellerine aykırıdır” denildi.
İZCAN’A ÇAĞRI
İzcan’ın, 28 Eylül tarihli Parti Meclisi toplantısından haftalar önce Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisinden habersiz olağanüstü kurultay tarihini belirlediği iddia edilen BKP Parti Meclisi’nin 12 üyesinin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
“Genel Başkanı, hiçbir demokratik kültür ve siyasi ahlak ile bağdaşmayan keyfi tutum ve davranışlarından, parti tüzüğü ve değerlerini ayaklar altına almasından dolayı, patimiz ve mücadelemize daha fazla zarar vermeden gereğini yapmaya çağırırız.”
Açıklamanın altında imzası olan isimler şöyle:
“Derviş Okan Ünlüyol-BKP PM Üyesi ve Güzelyurt İlçe Sekreteri, Abdullah Korkmazhan-BKP PM Üyesi, Kemal Gülercan-BKP PM Üyesi ve Lefkoşa İlçe Başkanı, Yazgülü Gürbudak-BKP PM Üyesi ve Gençlik Meclisi Eş Başkanı, Abdulhakim Kızartıcı-BKP PM Üyesi, Bora Asena-BKP PM Üyesi, Ali Polili-BKP PM Üyesi, Bülent Ufuk Bulli-BKP PM Üyesi, Sadi Kazafanalı-BKP PM Üyesi, Ayten Giritli-BKP PM Üyesi, Arif Okçu-BKP PM Üyesi.”
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