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BKP Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu değerlendirdi.
BKP Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu değerlendirdi.

Açıklamada “Ortak vatan, demokrasi ve özgürlük temelinde bir araya gelmek öncelikli görevimizdir” denildi.

Seçimlere müdahale olduğu öne sürülen açıklamada “Demokratik olmayan bir sonuç çıkmıştır” görüşü belirtildi.

“TARİHE YENİ KARA LEKE”

Kıbrıs’ta “barış isteyen yurtsever güçlere” düşen görevin, yılgınlığa kapılıp, birbirlerini suçlamak olamayacağı kaydedilen açıklamada “Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan bu müdahale, demokrasi tarihine yeni bir kara leke olarak geçecek” denildi.

Açıklamada, “Onuruyla mücadele ederek yurduna sahip çıkan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Yurdumuzun kurtuluşu için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiniz” ifadelerine yer verildi.

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