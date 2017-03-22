BKP, tahliller konusunda tedbir istedi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangının ardından yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında, halk sağlığını doğrudan etkileyen gıdalarla ilgili tahlillerin yapılamıyor olmasının ciddi riskler taşıdığını vurgulayarak, hükümeti tedbir almaya çağırdı.

Yanan kimyasal maddeler içerisinde 1300 adet kimyasal ve radyoaktif maddenin doğaya saçıldığını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bunun sadece çalışanların değil çevrede ikamet edenler için de ciddi tehlike taşıdığını kaydetti.

İzca

, yangından arta kalan maddelerin Güngör çöplüğüne gömüldüğünü ancak bunun kurallara uygun olup olmadığının açıklanmasını talep etti.

Yangının Devlet Laboratuvarı’nın uyuşturucu tahlillerinin yapıldığı yerde başladığını, işlenen suçlara delil oluşturacak maddelerin de yangında yok olmasının muhtemel olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “laboratuvarda gece bekçisinin olmayışının da ayrı bir skandal olduğunu” savunarak yetkililerden açıklama istedi.