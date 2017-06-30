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BKP, tarafları yapıcı ve kararlı olmaya çağırdı

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BKP, tarafları yapıcı ve kararlı olmaya çağırdı
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında devam eden Kıbrıs görüşmelerinde tarafları yapıcı ve kararlı olmaya çağırdı.

İzcan yazılı açıklamasında, ele geçen  fırsatın heba edilmemesi için ilgili tarafların uygulanması mümkün olmayan maksimalist önerilerden uzak durmasını istedi.

İzcan, “Kıbrıs Türk ve Rum görüşmeciler, bakarken ağaçları değil ormanın bütününü görmeli ve sonunda Kıbrıs halkının kazanmasını hedeflemelidir. Karşılıklı verilecek tavizlerin Kıbrıs’ta kalacağı,  hedefin zafer kazanmak değil Kıbrıs’ta yıllardır acı çeken ada insanının temel insan halklarının korunacağı, ölümlerin olmayacağı birleşik özgür bir vatan olmalıdır” dedi.

İzcan, BKP’nin  askerden, silahtan ve üstlerden arınmış bir Kıbrıs istediğini vurguladı.

Siyasette son görüşme diye bir kavramın olamayacağını kaydeden İzcan, ancak zamana oynayarak süreci gereksiz uzatmanın da doğru olmadığını,   çözüme ulaşmak için her koşulun zorlanmasını, gerekirse Crans Montana konferansının uzatılmasını istedi.

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