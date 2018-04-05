  • BIST 115.044
  • Altın 171,998
  • Dolar 4,0374
  • Euro 4,9406
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
ÖZEL HABERUBP Dikmen adayını belirledi

BKP: “Tarikatlar, eğitim alanlarını örgütlenme merkezi olarak seçmiş”

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, tarikatların Kıbrıs’ın Kuzeyinde örgütlenmesinin ciddi tehlike oluşturduğunu ileri sürerek, hükümeti önlem almaya çağırdı.
BKP: “Tarikatlar, eğitim alanlarını örgütlenme merkezi olarak seçmiş”

Yiğiter yaptığı yazılı açıklamada, tarikatların eğitim alanlarını örgütlenme merkezi olarak seçtiklerini savunarak, Namık Kemal Lisesi’nin avlusunda bulunan türbenin bu amaçla tarikat merkezi haline getirildiğini ileri sürdü.  
Yiğiter, “Türkiye’de yaşanan Laiklik karşıtı örgütlenme, Kuzey Kıbrıs’a da taşınmış ve tarikatlar sinsice taban yaratma arayışına girmişlerdir” dedi.

Türkiye’de Nurcular diye bilinen tarikatın ülkede öğrenci yurdu inşa etme çalışmaları içerisinde olduğunu da ileri süren Yiğiter, buna benzer birçok örneğin bulunduğunu, laik demokratik eğitime inanan kesimleri uyanık olmaya çağırdı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in daha önceki açıklamalarına atıfta bulunan Yiğiter, Bakan Özyiğit’ten derhal gereğinin yapılmasını talep etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Küçükbaş Hayvan Üreticileri’nden uyarı05 Nisan 2018 Perşembe 15:49
  • Güzelyurt Belediye yeni merkez binasının temeli Pazartesi atılıyor05 Nisan 2018 Perşembe 15:43
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?05 Nisan 2018 Perşembe 15:42
  • BKP: “Tarikatlar, eğitim alanlarını örgütlenme merkezi olarak seçmiş”05 Nisan 2018 Perşembe 15:41
  • Başbakan Erhürman yarın basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek05 Nisan 2018 Perşembe 12:55
  • Sol Hareket bünyesinde kurulan Sol Akademi çalışmalarına başladı05 Nisan 2018 Perşembe 12:41
  • Uluslararası Model Uçak Yarışması’nın açılışı bugün yapılıyor05 Nisan 2018 Perşembe 12:35
  • Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği, Pazartesi bilgilendirme semineri düzenliyor05 Nisan 2018 Perşembe 12:28
  • Kanserle mücadele konulu pullar sürşarjı yapılarak yeniden tedavüle sunulacak05 Nisan 2018 Perşembe 12:00
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından açıklama yaptı05 Nisan 2018 Perşembe 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti