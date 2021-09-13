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BKP, Türkiye’de 41 Yıl Önce Gerçekleşen 12 Eylül Darbesini Kınadı

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BKP, Türkiye’de 41 Yıl Önce Gerçekleşen 12 Eylül Darbesini Kınadı
BKP, Türkiye’de 41 Yıl Önce Gerçekleşen 12 Eylül Darbesini Kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Başkanı İzzet İzcan, “Türkiye halkını baskı altına alarak acı, işkence ve ölümlere yol açan faşist darbenin etkileri hala devam ediyor” dedi.

İzcan konuyla ilgili açıklamasında, “Kıbrıs’taki bölünmüşlüğün ve ayrılıkçı siyasetin”, 12 Eylül’ün ürünü olduğunu savundu. İzcan, bu siyasetin, Kıbrıs Türk toplumunu, dünyadan kopararak, yok oluşa sürüklediğini ileri sürdü.

Bugünkü rejimin Türkiye ve Kıbrıs halklarına acı verdiğini demokrasi ve barış mücadelesini engellediğini öne süren İzcan, “12 Eylül darbesiyle zindanlara atılan, işkencelerde yaşamlarını yitiren yurtsever, devrimci kardeşlerimizi saygı ile anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütün halkların kardeş olduğunun asla unutulmaması gerektiğini belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, dünyadaki tüm faşist darbeleri lanetlediğini ifade etti.

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