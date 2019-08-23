BKP Türkiye’deki kayyım atamalarını kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Türkiye’de Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerinde kayyım atamalarını kınayarak, demokrasi mücadelesi veren Türkiye halkları ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki iktidarın halk iradesini hiçe saydığını iddia ederek, Halkların Demokratik Partisi ve diğer demokrasi güçlerinin verdiği demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek verdiklerini ve Türkiye halklarıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Barış, demokrasi yanlısı olduğunu iddia eden bazı parti ve sivil toplum örgütlerinin sessiz kalarak Türkiye’de yaşanan “zulüm ve baskıya ortak olduklarını” ileri sütren İzcan, demokrasi güçleri, sivil toplum örgütleri ve sendikalara Türkiye halkları ile dayanışma içerisinde demokrasi ve özgürlük mücadelelerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.