BKP: “UBP-DP azınlık hükümeti tıkanmıştır”

BKP, UBP- DP azınlık hükümetinin tıkandığını ve hükümetin ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşadığını savundu.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı içerisinde erken bir seçim sinyallerinin verilmeye başlandığının altını çizerek, UBP- DP azınlık hükümetinin tıkandığını ve hükümetin ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşadığını bu nedenle de peş peşe zamlar yaparak elini vatandaşın cebine atıp bütçe açığını kapatmaya çalıştığını savundu.

UBP- DP azınlık hükümetinin, hükümet olanaklarını kullanarak bir seçime gidebileceğini belirten Sonüstün, “ Hükümet ortakları hazır hükümetteyken baskın bir erken genel seçime gitmek isteyecektir. Bunun sinyallerini almaktayız. Ankara ile imzalanan ekonomik protokolleri hayata geçiremedikleri için son bütçe katkı payını alamamış, ekonomik olarak zora girmişlerdir” dedi

Kurulduğu günden itibaren UBP- DP azınlık hükümetinin icraat hükümeti değil bir menfaat ve çıkar hükümeti olduğunu ileri süren Sonüstün, “ Ülkenin bu hükümetle bir yere gidemeyeceği ortadadır” diyerek Birleşik Kıbrıs Partisi olarak erken seçim için hazır olduklarını belirtti. “ Biz bu ceberut yapıyı dönüştürerek, demokrasi ve insan haklarını gözeten bir hukuk devletinin oluşması, barış ve çözümün sağlanması için görüşme sürecini destekleyecek ve katkıda bulunacak programlarımızı hazırladık. Bu noktada halkımıza çağrımız yıllardır dürüst ve temiz siyaset yürüten, her zaman gerçekçi ve samimi politikalarla siyaset yapan partimize destek vererek gerçek değişim ve dönüşümün önünü açmalarıdır” dedi.