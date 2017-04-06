BKP: ”vatandaşlık dağıtılarak toplumun iradesi yok edilmeye çalışılıyor”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP hükümetinin, vatandaşlık dağıtarak Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yok etmeye çalıştığını iddia etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin 11 aylık süre içerisinde7 bin 200 kişiye vatandaşlık dağıtması ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın “Gerekirse 27 bini de yaparız” şeklindeki açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yapılanın siyasi istismar olduğunu iddia eden İzcan, “Halk nezdinde kaybettikleri desteği siyasi etiğe uymayan yöntemlerle kapatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

İzcan, “Türkiye’deki Ak Parti hükümetinin talebi doğrultusunda hareket eden UBP-DP hükümetinin Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığına karşı saldırıya geçtiğini” savunarak, Yurttaşlık Yasası’nın değiştirilmesini talep etti

Kıbrıs görüşmelerinde vatandaşlık başlığının kapandığını ifade eden İzcan, binlerce yeni vatandaşın masaya gelmesi ile yeni krizlerin ortaya çıkacağını iddia etti.