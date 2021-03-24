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BKP ve AKEL heyetleri, BKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

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BKP ve AKEL heyetleri, BKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki parti Kıbrıs sorununda gelinen aşamayı değerlendirdi.
BKP ve AKEL heyetleri, BKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

BKP ve AKEL heyetleri, BKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki parti Kıbrıs sorununda gelinen aşamayı değerlendirdi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Cenevre zirvesi öncesi, federal çözüme inanan partilerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, sorunun çözümünün BM kararları temelinde, Federal Birleşik Kıbrıs olacağını belirtti.

İki ayrı devlet politikasının hayata geçmesinin mümkün olmadığını dile getiren İzzet İzcan, “Kıbrıs halkını yeni maceralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Bulunacak çözümün, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı olması gerektiğini belirten İzzet İzcan, Cenevre konferansı öncesi çözüme inananların ortak etkinlikler düzenlemesi gerektiği üzerinde durdu.

 “Kıbrıs, bütün Kıbrıslıların ortak evidir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, AKEL ve BKP’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çözüm ve barış yolunda birlikte hareket edeceğini vurguladı.

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