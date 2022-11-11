BKP ve CTP'den seçimlerde işbirliği kararı

25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerden başlamak üzere, önümüzdeki süreçte iş ve güç birliği yapma kararı almıştır.

Ortak Deklarasyon şu şekilde:

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Birleşik Kıbrıs Partisi 11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirmiş oldukları ortak toplantıda;

Kıbrıs’ta mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığı gerçeğinden hareketle, Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının geliştirilmesi ve iradesinin hayat bulması noktasında mücadelenin yükseltilebilmesi için ve

Kıbrıs’ta BM parametreleri çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyona ulaşılabilmesi yönündeki çabaların her düzeyde yoğunlaştırılabilmesi için,

25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerden başlamak üzere, önümüzdeki süreçte iş ve güç birliği yapma kararı almıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.