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BKP yarınki eylemine katılarak, destek vereceklerini açıkladı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, sendikaların yarınki eylemine katılarak, destek vereceklerini açıkladı.
BKP yarınki eylemine katılarak, destek vereceklerini açıkladı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, sendikaların yarınki eylemine katılarak, destek vereceklerini açıkladı.

Sonüstün, konuyla ilgili açıklamasında, hükümetin başta temel gıda maddeleri olmak üzere elektrikten gaza, ekmekten suya her gün zam yaparak bütçeyi denkleştirmeyi hedeflediğini ileri sürerek, “Artık bilmelidir ki bu gidiş sosyal patlamaları da beraberinde getirecek” dedi.

Salih Sonüstün şöyle devam etti:

“Toplumun sırtında büyük bir kambur olan siyasi müşavirliklere, her gün bir yenisini ekleyerek yandaş kişileri ödüllendiren ve onlara kaynak bulan hükümet ekonomik ve siyasi sorumluluklarından kaçamaz. Hayatı yaşanmaz kılan ve zam furyası ile herkesin ekmeğine göz diken hükümet, bundan sonra yaşanacakların da sorumlusu olacaktır”

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