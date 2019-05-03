BKP: “Yeni bir özelleştirme dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye’yle ekonomik protokole bağlı olarak yeni bir özelleştirme dalgasıyla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Türkiye’de başarısız olan ekonomik modelin benzerini Kuzey Kıbrıs’a dayatmaya çalıştığını dile getirerek, “Kâr, daha fazla kâr hırsıyla yanıp tutuşan yabancı sermayenin önü açılmak istenmekte, kârlı alanlar olarak belirlenen limanlar, Telekom ve Elektrik Kurumunun parçalanarak satılması hedeflenmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunu buna hazırlamak için, bir toplumsal mühendislik projesi uygulandığını iddia eden İzcan, 4’lü koalisyon hükümetine, Kıbrıs Türk toplumunun öz varlıklarına sahip çıkma çağrısı yaptı.

Hükümetin, sendika, sivil toplum ve iş çevreleri ile bir araya gelerek birtakım kalıcı ekonomik tedbirler almasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden İzzet İzcan, bu tedbirlerin bünyeye uygun, üretimi destekleyen, özelleştirmeyi reddeden ekonomik programlar olması gerektiğini belirtti.