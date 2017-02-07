 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.066
  • Altın 146,930
  • Dolar 3,7171
  • Euro 3,9623
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

BKP, YKP'yi ziyaret etti

» »
BKP, YKP'yi ziyaret etti
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) bugün Yeni Kıbrıs Partisi’ni (YKP) ziyaret etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ziyaretlerinin amacının gündemi, siyasi süreci, Kıbrıs müzakerelerini değerlendirmek olduğunu söyleyerek, Kuzey Kıbrıs’taki sol partilerin eylem ve güç birliği yapması konusunda görüş alışverişi yapmak olduğunu belirtti.

Erken seçimin gündeme gelmesi halinde ortak nasıl hareket edilebileceği konusunda, neler yapılabileceğini de görüşeceklerini dile getiren İzcan, amacın solun en geniş birlikteliği kurması yönünde mücadele etmek olduğunu söyledi.

İzcan, sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partileri ziyaret ederek, asgari müşterekte hareket etme koşullarını araştıracaklarını belirtti.

YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı da ülkede birçok alanda ciddi sıkıntılar yaşandığını, asgari ücretin belirlendiği ancak kimsenin memnun olmadığını, anti demokratik birçok olay yaşandığını ileri sürerek, “Meclis’in de Meclis olmakla alakası kalmadığını” iddia etti.

Yeni çıkarılan seçim ve siyasi parti yasalarını da eleştiren Kanatlı, bu yasalarla seçime gitmenin mümkün olmayacağını savundu.

Kıbrıs konusunda da değinen Kanatlı, umutlu olacak bir durum göremediklerini, temel sorunlarda ilerleme sağlanamadığını savundu.

Kanatlı, telefon ve elektrikte özelleştirmenin gündemde olduğunu, her gün yeni vatandaşlıklar verildiğini söyleyerek, bunlara direnebilecek ortak bir platformun ortaya çıkmasından yana olduklarını kaydetti.

Kanatlı, YKP olarak, ortak ve birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Avcı camiası duyarlı olmalı"07 Şubat 2017 Salı 09:58
  • "Çocuğun güveninin sarsılma nedeni, istismarcı tarafınca sessiz kalması için tehdit edilmesi..."07 Şubat 2017 Salı 09:50
  • Merkezi Cezaevi'nden mektup var...07 Şubat 2017 Salı 09:20
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Derinya Kapısının açılması için yapılan çalışmaları inceledi07 Şubat 2017 Salı 08:25
  • KKTC'nin tanınmış doktorlarındandı...06 Şubat 2017 Pazartesi 17:05
  • DÜÇ, 100 baş körpe kuzu satacak06 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • " Çocuklarımız gerçekten ciddi tehlike altındadır"06 Şubat 2017 Pazartesi 15:25
  • KTOEÖS hükümeti eleştirdi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:07
  • "Saha yoksa, bonzai var!"06 Şubat 2017 Pazartesi 14:43
  • Meclis Genel Kurulu toplanamadı...06 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti