BKP'de deprem: İzcan’dan Olağan Üstü Kurultay çağrısı

BKP'nin önümüzdeki dönemde TKP-YG ile ayni listeden seçimlere katılması konusunda Parti Meclisi'nin protestosuna maruz kalan Genel Başkan İzcan, Olağan Üstü Kurultay kararı aldığını açıkladı.

Detay Kıbrıs

Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) Parti Meclisi (PM) üyeleri, BKP’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama gerçekleştirerek, uzun bir aradan sonra dün akşam ilk kez toplandıklarını ve Genel Başkan İzzet İzcan’ın uzun bir aradan sonra yapılan PM toplantısını anti-demokratik bir şekilde sonlandırmaya çalıştığını öne sürdü.

Konuyla ilgili açıklamada İzcan’ın “siyasi bir üst yapıda, çatı partisinde en geniş sol birlikteliğin” sağlanması yönündeki daha önceki PM kararına aykırı bir şekilde, solda birlikteliğin yalnızca TKP-YG ile mümkün olduğunu ve önümüzdeki seçimlerde BKP’nin TKP-YG listelerinden seçime girmesi yönünde öneride bulunulduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada, değerlendirmeler sonucu PM üyelerinin çoğunluğunun İzcan’ın önerisinin kabul edilemez bulduğu bildirildi.

“İZCAN OYLAMAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI”

Bunun üzerine İzcan’ın işbirliği konusunda PM’nin oylama yapmasını ve karar almasını engellemeye ve toplantıyı kapatmaya çalıştığı ifade edilirken, genel başkanın bu anti demokratik çabasına rağmen oylamanın yapıldığı ve 20 kişilik PM’nin 12’si yani salt çoğunluğu, “kollektif, demokratik ve katılımcı bir örgütlenme anlayışını esas alarak, meydanlarda, sokakta ve seçim süreçlerinde birlikte hareket etmek için ortak bir siyasal üst yapıyı, Demokratik Sol Koalisyonu oluşturma” yönünde bir takım siyasi parti ve örgütler ile yürütülen çalışmaların devam ettirilmesi ve sonuçlandırılması kararı aldığı bildirildi.

AÇIKLAMAYI YAPAN İSİMLER

Parti Meclisi adına açıklamada bulunan ve Genel Başkan İzcan'ın "oylamayı durdurmaya çalıştığını" öne süren PM üyelerinin isimleri şöle;

1-Derviş Okan Ünlüyol-BKP PM Üyesi ve Güzelyurt İlçe Sekreteri

2-Abdullah Korkmazhan-BKP PM Üyesi ve eski Genel Sekreteri

3-Kemal Gülercan-BKP PM Üyesi ve Lefkoşa İlçe Başkanı

4-Yazgülü Gürbudak-BKP PM Üyesi ve Gençlik Meclisi Eş Başkanı

5-Abdulhakim Kızartıcı-BKP PM Üyesi

6-Bora Asena-BKP PM Üyesi

7-Ali Polili-BKP PM Üyesi

8-Bülent Ufuk Bulli-BKP PM Üyesi

9-Sadi Kazafanalı-BKP PM Üyesi

10-Ayten Giritli-BKP PM Üyesi

11-Arif Okçu-BKP PM Üyesi

12-Çağda Haşimoğulları-BKP PM Üyesi

BKP’NİN RESMİ SOSYAL MEDYA HESABININ ÇALINMASI İDDİASI

Olayla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan BKP lideri İzcan, açıklamanın BKP resmi sosyal medya hesabının çalınarak yayımladığını öne sürdü.

İZCAN’DAN OLAĞAN ÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

İzcan, sosyal medyadaki açıklamasında, “Konunun aciliyeti de dikkate alınarak tüzüğün Genel Başkan’a verdiği yetkiye dayanarak Olağan Üstü Kurultay çağrılmıştır” dedi.

PARTİ ORGANLARI YENİDEN BELİRLENİYOR

Olağan Üstü Kurultayın 22 Ekim Pazar günü toplanarak güç birliği konusundaki kararını alacağını belirten İzcan, bunun yanında parti organları seçimlerinin de Olağan Üstü Kurultay sırasında gerçekleşeceğini ifade etti.

İzcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

28.09.2017 tarihinde toplanan BKP Genişletilmiş Parti Meclisimiz ittifak ve güç birliği çalışmalarını değerlendirmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu bu koşullarda en geniş iş ve güç birliği şart ve gereklidir. Birleşik Kıbrıs Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler arasında yapılan taslak protokol 28.09.2017 tarihinde gerçekleşen Genişletilmiş Parti Meclisi’ne sunulmuştur. Genişletilmiş Parti Meclisi karar organı olmadığından her hangi bir karar almamıştır. Genişletilmiş Parti Meclisi’nde bulunan bir takım üye arkadaşlar olumlu veya olumsuz görüşlerini ifade etmişlerdir. Herhangi bir görüş birliği ve konsensus sağlanmamıştır. Konunun aciliyeti de dikkate alınarak tüzüğün Genel Başkan’a verdiği yetkiye dayanarak Olağan Üstü Kurultay çağrılmıştır. Olağan Üstü Kurultayımız 22 Ekim Pazar günü toplanarak güç birliği konusundaki kararını alacaktır. Bunun yanında Parti organları seçimlerini de gerçekleştirecektir.