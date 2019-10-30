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BKP’den Basın-Sen’e destek

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BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, basında rekabeti düzenlemek için uygulanan, ancak genel bütçeye aktarılan kaynakla ilgiliBASIN- SEN’in açıklamasını desteklediklerini belirtti.
BKP’den Basın-Sen’e destek

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, basında rekabeti düzenlemek için uygulanan, ancak genel bütçeye aktarılan kaynakla ilgili BASIN- SEN’in açıklamasını desteklediklerini belirterek, “meselenin maddi destek talep etmek olarak algılanmasının en büyük yanlış olacağını” vurguladı.

Sonüstün, BKP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Özgür basın, özgür düşünce demektir. Özgür düşünceye kilit vurulmayan toplumlarda hem bireyler hem de toplumlar özgürdür” ifadelerini kullandı.

Barış ve çözüm yönünde mücadele eden basın emekçileri ve basın kuruluşları ile birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Sonüstün, ortak hedefin, barış ve çözüme ulaşmak olduğuna vurgu yaptı.

Sonüstün, açıklamasında, bu ortak hedef doğrultusunda birlikte mücadelenin önemine inandıklarına vurgu yaparak, “BKP barış ve çözüm yolunda mücadele veren tüm örgütlerle sıkı iş birliği yapmaya bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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