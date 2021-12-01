BKP'den Boykot çağrısı! BKP seçimi boykot ediyor...

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkenin içinde bulunduğu durumda sol partilerin tek başına seçime katılmalarının büyük bir mağlubiyet getireceğine dikkat çekerek, “ Madem bizimle birlikte bir ittifakı oluşturup seçime katılmak istemiyorsunuz o zaman Ankara’daki Erdoğan ve AKP rejimine karşı toplu boykotu geliştirip bayrak yapalım, Ankara’nın her birimiyle dahil olduğu seçimlerde hiçbir sol partinin tek başına kazanma şansı yoktur” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. İzcan, 23 Ocak seçimlerine yönelik “Solda Birlik” arayışlarının bugüne kadar çok olumlu sonuçlar vermediğini anlatarak, “ CTP ve TDP’yle arkadaşlarımız çeşitli defalar görüştü ancak bugün itibarıyla bu partilerimizin seçimde tek başlarına hareket edeceklerini gördük. Ülkenin bu kadar ağır bir baskı altında bulunduğu bir dönemde peşinen mağlup olmaktır. YKP’yle bugün yaptığımız görüşmede ise önümüzdeki günlerde Parti Meclislerinin toplanıp nihai kararını vereceğini öğrendik.

BKP olarak bizim duruşumuz solun ya birlikte tek çatı altında seçime girmesi ya da toplu boykot yönündedir, diğer partilerden olumlu bir yanıt almamamız durumunda biz de partimizin kararını açıklayacağız, bu karar da büyük ihtimalle seçimi boykot olacak” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ın son bir yıldır Erdoğan ve AKP rejiminin ilhak politikası altında olduğuna dikkat çeken İzcan, “Arkadaşların anlamadığı şey Ankara’nın elçiliği, profesyonel elemanlar ve istihbarat teşkilatı elemanlarıyla burada aynı Tatar’da olduğu gibi UBP’nin seçimi kazanması için çalışmalar yürüttüğüdür. Bize ulaşan son bilgilere göre MHP’nin de YDP’nin oylarını artırmasına yönelik saha çalışması yaptığı yöndedir” dedi.

Erdoğan’ın en büyük hedefinin adanın kuzeyinde de Sünni-İslam modelini uygulamak için bütün birimleriyle çalıştığına işaret eden İzzet İzcan, “Biz bölük pörçük ve bir birimizden bağımsız hareket etmeye devam ettiğimiz sürece Erdoğan kazanacak” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında, TL kullanımından dolayı ülkenin büyük bir ekonomik yıkım içinde bulunduğunu anlatan İzcan, “2022 yılında TL ve AKP hegemonyasından kurtulamazsak bu koşullar daha da ağırlaşarak insanımızı dönüşü olmayan noktalara taşıyacak” dedi.