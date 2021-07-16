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BKP’den, CTP ve TDP’nin Kararına Destek

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 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, CTP ve TDP’nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapmayı planladığı oturuma katılmama kararına destek verdi.
BKP’den, CTP ve TDP’nin Kararına Destek

 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, CTP ve TDP’nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapmayı planladığı oturuma katılmama kararına destek verdi.

Yazılı açıklama yapan İzcan, Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin eleştirilerde bulundu.

TDP ve CTP parti yetkili kurullarının, Erdoğan’ın Mecliste konuşma yapmayı planladığı oturuma katılmama kararı almasının “yerinde ve doğru bir karar” olduğunu belirten İzcan, “propagandalara alet olmamalarının sevindirici olduğunu” belirtti.

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