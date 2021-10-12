BKP'den CTP'ye ittifak çağrısı; "ya ittifak oluşturacağız ya da kaybedeceğiz"

İzcan: Seçimlerde Erdoğan ve AKP destekli UBP’ye karşı ya ittifak oluşturacağız ya da kaybedeceğiz

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkede yaşananların kendini yurtsever ve Federal bir Kıbrıs’tan yana önemli mesajlar içerdiğine dikkat çekerek, “Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve Erdoğan-AKP ikilisinin buradaki elçiliği aracılığıyla Tatar’ı o makama nasıl atadığı ortadadır, ülkede ifade özgürlüğü, barış ve çözüm isteyenlere karşı büyük bir karşı kampanya yürütülmektedir, önümüzdeki yıl yapılması hedeflenen erken genel seçimlerde sol parti, örgüt ve bireyler en geniş ittifak altında hareket etmezse kaybeden sonunda biz olacağız” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. İzcan, “Ortada bir devlet yok 1983’de Evren diktasının yardımıyla oluşturulan bu yapı Türkiye’nin alt kanadı ve suç odakları, kara para, insan ticareti ve her türlü gayrı yasal işlerin merkezine dönüştürülmüştür” dedi.

İzzet İzcan, ülkenin TC adına buradaki büyükelçilik ve yardım heyeti tarafından yönetildiğini ve buradaki atanmış işbirlikçilerin de Erdoğan ve AKP adına hizmet ettiklerini kaydetti. “Artık daha yüksek sesle bunları seslendirmezsek G-28 kodu altında daha bakalım kaç insanımız “sakıncalı” ilan edilecek” şeklinde konuştu. Geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri ülkede Erdoğan-AKP eliyle sistematik bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken İzcan, “Yurtsever ve sol tandanslı kesimler olarak en geniş ittifakta birleşmezsek kaybeden biz olacağız” dedi.

Erdoğan-AKP ikilisi tarafından ülke insanları fişlenirken ülkeyi yönettiklerini iddia edenlerin vatandaşına sahip çıkmak yerine buna alkış tuttuklarına değinen İzzet İzcan, “Bu atanmışlar bizi temsil etmiyor” şeklinde konuştu.

Başta KKTC ardından da TC devletinin Asya bebeğe sahip çıkmakta bile aciz kaldıklarına dikkat çeken İzcan, “işte siz bu kadar devletsiniz” dedi.

Açıklamalarında ana muhalefet CTP’ye de hem çağrıda hem de eleştirilerde bulunan İzzet İzcan, “CTP bu büyüklenme kibrini bir yana bırakıp ittifak içinde yer almazsa sonunda bizimle birlikte kendi de kaybedecek, parti yöneticileri herhalde bunun farkında değil, bir yandan Tatar-Saner ikilisini eleştirip diğer yandan Ankara’ya göz kırpmakla muhalefetçilik olmaz. Biz erken genel seçimlerde ittifak yapmalıyız derken CTP çıkıp ben yerel seçimlerde tüm adada kendi parti rozetimle yarışacağım diyor, bu davranış bütün belediyeleri UBP ve diğerlerine kaptırma anlamına gelecek” şeklinde konuştu.

İzcan, parti olarak en geniş ittifakın oluşmaması halinde seçimleri boykot edebilecekleri mesajı da verdi.