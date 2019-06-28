BKP’den eğitimle ilgili eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kuran kursları, toplu iftarlar ve Hala Sultan İlahiyat Koleji aracılığı ile yürütülen çalışmaların, bilimsel demokratik eğitim sistemini ortadan kaldırmayı, düşünen ve üreten bir gençlik yetişmesini engellemeyi hedeflediğini dile getirdi.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, 20 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Çanakkale kampının, haremlik selamlık şeklinde planlandığını savunarak, gençleri bu tür kamplardan uzak durmaya çağırdı.

Sonüstün, bu tür faaliyetlerin Anayasa ve Milli Eğitim Yasasına aykırı olduğunu savunarak, KTOEÖS’ün yaptığı uyarıların doğru ve yerinde olduğunu ifade etti, özellikle öğretmenlerin bu tür faaliyetlere alet olmamasını istedi.