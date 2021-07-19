BKP'den en erken zamanda 'federal çözüm' temennisi

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, en erken zamanda federal temelde çözüm bulunması temennisinde bulundu.

İzzet İzcan, yayınladığı mesajda, Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an evvel ulaşmak olduğunu savundu.

İzcan, Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını Kıbrıs sorunundaki tavrı nedeniyle eleştirdi.

Barış ve kardeşliğin tüm Kıbrıs’a egemen olacağı yarınların yakın olması temennisinde bulunan İzcan, Kurban Bayramı’nın barış ve huzur içinde geçmesini diledi.

Kıbrıs Türk toplumunun Kurban Bayramı’nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarla karşıladığını belirten İzcan, ülkede suçluların elini kolunu sallayarak gezmekte olduğunu, uyuşturucu baronlarının yer edindiğini, kadın ticareti yapıldığını savundu.