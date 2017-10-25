BKP’den “Gezici” anketine tepki

İzcan: “Gezici şirketinin yaptığı algı operasyonudur”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan “Gezici Araştırma şirketinin seçim süreci başlamadan sonuçları belirleme operasyonlarına başladığını, yapılanın algı oyunundan başka bir şey olmadığını” kaydetti.



“ÖDEMELER NAKİT”



Gezici araştırma şirketinin bu anketleri kimin adına yaptığı, ücretini kimden ve ne kadar aldığının açıklanmasını talep eden İzcan, tanesinin en az 100 bin TL’ye mal olduğu ve 4 kez daha yapılacağı açıklanan anketlerin finansörlerinin kamuoyuna açıklanmasının şart olduğunu savunarak, Gezici’nin devlete ne kadar vergi verdiğini sordu.



“BİZ BU MANİPÜLASYONLARA ALIŞIĞIZ”

“Biz bu manipülasyonlara alışığız” ifadelerini kullanan İzcan, son seçimde de BKP yüzde 0.6 oy alacak gösterilirken bunun 5 katı oy aldıklarını belirterek “Emin olun ki 7 Ocak seçimlerinde de bunun tekrarı yaşanacaktır” dedi.

“ÇABA KKTC’DEKİ VURGUN VE SÖMÜRÜ DÜZENİN DEVAM ETTİRİLMESİDİR”



Bu algı operasyonlarının gerisinde kimlerin olduğunun pek yakında daha net görüleceğini savunan İzcan, “Bütün çaba KKTC’deki bu vurgun ve sömürü düzeninin ufak tefek değişikliklere devam ettirilmesidir” ifadelerine yer verdi.



“BKP en geniş ittifakı sağlayıp TKP-Yeni Güçler ve çözüm yanlısı sendika ve Sivil Toplum örgütleriyle kararlı bir şekilde emek, barış ve özgürlük mücadelesine devam edecektir” diyen İzcan, “Partimize karşı kurulan tezgâhları bozacak güçteyiz” dedi.