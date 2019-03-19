BKP'den hükümete “nüfus sayımı” çağrısı…

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, nüfus ve vatandaşlık konusunda acil önlemler alınmasını isteyerek, “Kıbrıs’ın kuzeyinde, eğitim, sağlık ve güvenlik konularında yaşanan sorunların temelinde nüfus politikası yatmaktadır. Nüfus politikası ve vatandaşlık yasası kökten değişmelidir” dedi.

“Ülkeye giriş çıkışların kontrol altına alınmadığı, kimin neden vatandaş yapıldığının belli olmadığı ve ülkenin nüfusunun belirsiz olduğu koşullarda, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel insan hakkı olan ihtiyaçların planlanması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan 4’lü koalisyon hükümetinin birincil görevinin ülkeye giriş-çıkışları ve vatandaşlık yasasını yeniden düzenleyerek, nüfusu kontrol altına almak olduğunu savunan İzcan, “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesi yabancı nüfusun yerli nüfustan fazla olmasına, kendi vatandaşının işsizlik, yoksulluk ve belirsizlik içerisinde ülkesinden göç etmesine seyirci kalmaz. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan budur” dedi.