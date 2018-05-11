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BKP’den hükümete soruyor: “Yolsuzluk dosyaları nerede?”

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Yiğiter, CTP, HP, TDP ve DP koalisyon hükümetinin iktidara gelmesinin ardından, göstermelik birtakım icraatlarla halkın gözünü boyamaya çalıştığını savunarak, köklü reform denilecek herhangi bir çalışma içerisine girilmediğini belirtti.
BKP’den hükümete soruyor: “Yolsuzluk dosyaları nerede?”

“Geldikleri günden beri temel ihtiyaç maddelerine zam yapmaktan öteye geçemeyen 4’lü koalisyon hükümeti, meydanlarda halka verdiği sözleri unutarak, halkı uyutmaya çalışmaktadır” diyen Hediye Yiğiter, “Yolsuzluk dosyaları nerede? Seçim üstü yapılan 12 bin vatandaşlıktan sadece 175 tanesi mi usulsüz?” diye sordu.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, yazılı açıklamasında, müşavirlikle ilgili yasa konusundaki açıklaması nedeniyle Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı “ucuz politika yapmakla” suçladı ve koalisyon hükümetinin atadığı diğer üst düzey yöneticilerin ne olacağı sorusunu da yöneltti.
“Kıbrıs sorununda dahi bütünlüklü görüşü olmayan bir hükümetle karşı karşıyayız” diyen Yiğiter, 4’lü koalisyon hükümetini, emek, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda kararlı adımlar atmaya çağırdı.

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