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BKP'den İstanbul Sözleşmesi eleştirisi

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Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Kadın Meclisi, Türkiye Cumhurbaşkanlığının İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını eleştirdi.
BKP'den İstanbul Sözleşmesi eleştirisi

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Kadın Meclisi, Türkiye Cumhurbaşkanlığının İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını eleştirdi.

BKP Kadın Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin, imzacı devletlere kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla eşitliğin sağlanması bakımından yükümlülükler getirdiği belirtildi.

Açıklamada, " İstanbul Sözleşmesine atılan imzanın varlığına rağmen uygulanmadığı, kadının eşit, özgür ve güvenli yaşam hakkının sağlanamadığı açıkça ortadayken, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzanın geri çekilmesinin esas amacı kadınların yükselen örgütlü eşitlik, özgürlük ve güvenli bir yaşam mücadelesinin önüne geçmektir" denildi.

Açıklamada, Türkiye’nin İstanbul sözleşmesine taraf olması ve etkin bir biçimde uygulanması gerektiği kaydedildi.

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