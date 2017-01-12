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BKP’den liderlere yapıcı hareket etme çağrısı

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BKP’den liderlere yapıcı hareket etme çağrısı
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs sorununa çözüm bulma çalışmalarını Cenevre’de sürdüren liderlere “yapıcı hareket etme” çağrısında bulundu.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, “ Parti olarak sonucun olumlu olması için liderlerin desteklenmesinin şart olduğuna inanmaktayız. Bu noktada BKP olarak her iki toplum liderine çağrımız yapıcı hareket etmeleri yönündedir” dedi.

Gerçekleşecek çözümün her iki toplumun menfaat ve çıkarlarını gözetecek bir çözüm olması gerektiğini belirten Sonüstün, “Birleşik Federal Kıbrıs, Kıbrıslıların ortak çıkarlarını koruyacak ve ülkemizi yeniden  birleştirecek tek formüldür”  dedi.

Sonüstün, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin  toplumlar arası ilişkilerin iyileşmesi, güvenin yeniden tesisi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini de söyledi.

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