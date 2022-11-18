Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı?

Her yıl alışveriş çılgınlığına sahne olan Black Friday için geri sayım başladı.

Black Friday ile firmalar geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine diğer zamanlara kıyasla daha büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştirecek. Giysilerden, teknolojik ürünlere, hatta otomobillere bile yansıyan Black Friday’da mağazalar çok erken saatte açılıp ve geç saatte kapanıyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Black Friday 2022 yılında 25 Kasım tarihine denk geliyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

SİBER GÜVENLİK UZMANINDAN “SANAL KART” TAVSİYESİ

Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, internet üzerinden yapılan alışverişlerde sanal kredi kartı kullanımının daha güvenli olduğunu belirtti.

Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, internetten dolandırılmadan alışveriş yapabilmek için bazı kriterlere dikkat etmek gerektiğini söyledi.

E-ticaret sayfalarından alışveriş yapılırken kesinlikle fiziksel kredi kartın mobil uygulamadan internetten alışverişe kapatılması gerektiğini vurgulayan Süzen, “Fiziki kartı internete kapattıktan sonra sanal kart üzerinden alışveriş yapmak gerekiyor. Mobil uygulamalardan basit şekilde sanal kart oluşturabiliyor. Ayrıca sanal kart oluşturmak da yeterli değil. Sanal kartın limiti, alışveriş miktarı kadar olacak şekilde ayarlanırsa herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınmayacaktır.” diye konuştu.

“24 SAAT İÇİNDE BANKAYA BAŞVURMAK GEREKİYOR”

Ahmet Ali Süzen, kredi kartlarından usulsüz çekilen paraların 24 saat içinde kurtarabileceğine de değindi.

Herhangi bir siber saldırıya karşı karşıya kalındığında bankanın parayı geri ödemek zorunda olduğuna dikkati çeken Süzen, şöyle devam etti:

“Örneğin kredi kartınız çalınabilir, internet sayfaları üzerinden dolandırılabilirsiniz. 24 saat içerisinde bankaya başvurulursa, ne kadar çekim yapılırsa yapılsın kart sahibi sadece 150 lirasından sorumlu tutuluyor. Geri kalan harcamaları banka karşılamak zorunda. Kanun gereği 24 saati aşan işlemlerde tüm sorumluluk kart sahibine ait oluyor.”

Süzen, kampanya adı altında gerçek bir indirim yapılıp yapmadığını görmek için ürünlerin aylık fiyat grafiğine bakmanın yeterli olacağını ifade etti.