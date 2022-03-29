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Black Mirror Dizisi Gerçek Oluyor: 2045’te Yapay Bedenler Geliyor

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İnsanların yüzyıllar boyunca ölümü yenmenin yollarını aramaları teknoloji sayesinde mümkün olabilir. Yapay zeka ve Metaverse teknolojileri sayesinde 150 yaşına kadar yaşamak artık olası görünüyor.
Black Mirror Dizisi Gerçek Oluyor: 2045’te Yapay Bedenler Geliyor

Rus milyarder ve girişimci Dmitry Itskov, yapay zeka ve Metaverse teknolojileri sayesinde yaşlanmanın etkilerini engellemenin ve ömrü onlarca yıl uzatmanın bir yolunu bulduğunu iddia ediyor.

İnsanların bir gün sonsuza kadar yaşayabileceğine inanan Itskov, servetini Moskova merkezli bir medya şirketine borçlu. Daily Star’ın haberine göre, Rus milyarderin planları, “yaşlanmayı, hatta ölümü ortadan kaldırmayı” ve “insan vücudunun sınırlarını aşmayı” hedefleyen “2045 Girişimi”nin bir parçası.

ÖLDÜKTEN SONRA UZAYDA SONSUZLUK İMKANI…

Proje, 2045 yılına kadar insanların İnternet yardımıyla eski bedenlerinden çıkıp yenilerine geçmelerini sağlayacak yapay bedenlerin ortaya çıkacağını savunuyor. 

“2045 Girişimi”nin manifestosunda Itskov, “İnsanlar, biyolojik vücudun kaynakları tükendikten sonra yaşamlarının uzatılması için, yeni bir vücuttaki kişisel gelişim olanakları hakkında bağımsız kararlar alacaklar” diyor. 

Zihin yükleme adı verilen konsept, insanların Metaverse (sanal evren) sayesinde siber uzayda özgürce yaşayıp biyolojik unsurlar tarafından kısıtlanmadan zihinlerinin dijital kopyalarını oluşturmalarına imkan verecek. Ortaya atılan teknoloji, distopik drama dizisi Black Mirror’da anlatılan olaylara benzetildi.

Rus milyarder Itskov, uzun yaşamın iksirini arayan tek girişimci değil. SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın kurucusu olduğu Neuralink ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahip olduğu gibi Altos Labs gibi şirketler de, ömrü uzatacak ve gelecekteki dijital yüklemelerin temelini oluşturabilecek çeşitli teknolojik arayüzleri araştırıyorlar.

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