Heavy Metal'in öncüsü Black Sabbath, dün gece verdiği konserle müzik kariyerini noktaladı

1969 yılında Aston, Birmingham, İngiltere'de Tony Iommi (gitar), Ozzy Osbourne (vokal), Geezer Butler (bass) ve Bill Ward (davul) tarafından kurulan ilk heavy metal grubu BlackSabbath, dün gece İngiltere Birmingham'da verdikleri son konserle, müzik kariyerine son verdi. Black Sabbath Heavy Metal'in öncüsü olarak kabul edilir. Hatta heavy metal isminin grup elemanların bir demir fabrikasında işçi olarak çalışmasından geldiği söylenir.

Butler bir gün sokakta Boris Karloff’un oynadığı Black Sabbath filmini izlemek için sıraya giren insanları gördü ve insanların korkmak için bir filme gidiyorlarsa korkmak için müzik de dinleyebileceklerini düşündü bunun ardından Osbourne ve Butler Black Sabbath isimli bir şarkı yazdı, grubun ismi değişip Black Sabbath oldu ve dark blues olarak tanımladıkları müziği yapmaya başladılar.

Black Sabbath Heavy Metal'in öncüsü olarak kabul edilir. Hatta heavy metal isminin grup elemanların bir demir fabrikasında işçi olarak çalışmasından geldiği söylenir. [kaynak belirtilmeli]Aynı fabrika Tony Iommi'nin boğuk gitar sesini kazanmasını sağlayan parmak uçlarının koptuğu fabrikadır. Grup Black Sabbath, Paranoid ve Master of Reality albümleri ile bu tarzı tanımlamışlardır.

Grup Amerika'da 15 milyonun üzerinde dünya çapında 70 milyondan fazla albüm satmıştır. Bill Ward dışında tüm orijinal üyeler (Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tommy Iommi) Black Sabbath'ın 19.uncu stüdyo albümü olan '13'ü Haziran 2013'te yayınladı. Toplamda 22 müzisyen en az bir kereliğine Black Sabbath'ta bulunmuştur.