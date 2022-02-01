BlackBerry'nin patent hakları satıldı

BlackBerry’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, patent haklarının ABD firması Catapult IP Innovations Inc'e 600 milyon dolar karşılığında satıldığı duyuruldu.

Merkezi Kanada’nın Waterloo kentinde bulunan Blackberry’nin açıklamasında, satışına karar verilen patentlerin öncelikle mobil cihazlar, mesajlaşma ve kablosuz ağlarla ilgili olduğu belirtildi.

Açıklamada anlaşmanın, BlackBerry ürünlerinin, çözümlerinin veya hizmetlerinin kullanımını etkilemeyeceği vurgulandı.

Başlangıçta siber güvenlik şirketi olarak kurulmuştu

Başlangıçta Research In Motion (RIM) olarak bilinen BlackBerry, Kanada’da siber güvenlik konusunda hizmet veren bir yazılım şirketi olarak 1984'te kuruldu.

Yunan asıllı Mike Laziridis ile Douglas Fregin tarafından kurulan şirket, BlackBerry markası altında etkileşimli çağrı cihazları, akıllı telefonlar ve tabletler geliştirdi.

Kanada’nın akıllı telefonu olarak 2000’li yılların başında piyasaya çıkan BlackBerry ürünleri, bilgisayar korsanlığına karşı geliştirdiği etkili yazılımlarla bir dönem aranan markalar arasında yer aldı.

Akıllı telefon piyasasından 2012'de finansal sorunlar sebebiyle çekilen firma, halen teknolojik yazılımlar ve işletim sistemleri konusunda faaliyet gösteriyor.