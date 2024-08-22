“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı

Dr. Tahsin Gözmen’in oğlu Dr. Soyer Gözmen tarafından hazırlanan ve tüm yaşam öyküsünü anlatan “Bladan’dan Batum’a” isimli kitabın tanıtım etkinliği Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk toplumuna birçok alanda önemli hizmetlerde bulunan, Lefkoşa’nın ilk Türk Belediye Başkanı görevinde de bulunan Dr. Tahsin Gözmen’in oğlu Dr. Soyer Gözmen tarafından hazırlanan ve tüm yaşam öyküsünü anlatan “Bladan’dan Batum’a” isimli kitabın tanıtım etkinliği Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

1891-1983 yılları arasında yaşayan Doktor Tahsin Gözmen’in hayat hikayesini anlatan ve 1910’dan itibaren kendi el yazısıyla kalem aldığı notlardan derlenen kitabın editörlüğünü Sevil Emirzade yaparken, tasarımını Ercan Nazik gerçekleştirdi.

Kitabın içeriği tanıtıldı, Dr. Gözmen’in yaşam öyküsünden kesitler aktarıldı

Tanıtım gecesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra eski başbakanlardan Hakkı Atun ve Sibel Siber, Yüksek Mahkeme eski Başkanı Taner Erginel, Gözmen’in ailesi ve kalabalık bir kültür sanat tutkunu kitle yer aldı.

Sevil Emirzade’nin kitabın genel kapsamını aktardığı sunum ile başlayan etkinlikte yazar Ahmet An tarafından da kitabın hazırlanış süreci, kaynaklar ve okuyucuları götürdüğü yol aktarıldı.

Sonrasında söz alan kitabın yazarı Dr. Soyer Gözmen, babasının yaşam hikayesini derlediği kitabın, hem roman, hem belgesel tadında okunabileceğini ifade ederek, tarih içerisinde babası Tahsin Gözmen’in hayat kesitlerinden bir takım örnekleri detayları ile anlattı.

Etkinlikte, Gözmen’e dair duygu, düşünce ve anıları olan birçok kişi söz alarak Gözmen’in Kıbrıs Türk toplumu adına yaptıklarını, yaşadığı zorlukları paylaştı.

Başkan Harmancı: Bu kitap LTB arşivinin en güzide yerinde bulunacak

Gecede bir konuşma yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yoğun katılımlı etkinliği Dr. Gözmen’in Kıbrıs Türk toplumu adına yaptığı değerli hizmetlerin bir vefası olarak gördüğünü belirtti.

Gözmen’in LTB’nin ilk belediye başkanı olmasının kendileri adına önemli bir diğer detay olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, o tarihlerden bugüne ortaya konulan birçok paradoksun kurumlar arasında yaşanmasını kitapta ilgi ile okuduğunu söyledi.

Başkan Harmancı, kitapta siyasal tarihimize ilişkin çok önemli noktaların yer aldığını, birçok dönüm noktasına değinildiğini aktararak, kitabın LTB arşivinin en güzide yerinde bulunacağını sözlerine ekledi.