Blinken: ABD, Rusya ile istikrarlı bir ilişki bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dev zirvesinden sonra, Rusya ile istikrarlı ilişkilere dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya saldırmaya devam ederse, Washington yanıt verecektir açıklamasında bulundu.

Blinken, La Repubblica’ya 29 Haziran tarihinde verdiği röportajda, "Rusya bize saldırmaya ya da SolarWind saldırılarında yaptığı gibi davranmaya devam ederse, seçimlerimize zorla müdahalede bulunursa ve Navalny'ye karşı saldırganlık gösterirse, o zaman karşılık vereceğiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, siber saldırıla ve Kremlin muhalifi olan Navalny’e atıfta bulundu.

Satır başlıklarında, ABD- Çin ilişkileri de vardı. Blinken Çin’in ilişkiler konusunda “en karmaşık” ülke olduğunu ancak ABD’nin hiçbir ülkeden iki ülke arasında seçim yapmasını istemeyeceğini ifade etti. Blinken, “Ancak Çin ile, rakip olsun veya ortaklık olsun, ilişkilerde birlikte hareket edersek çok daha etkili olduğumuz doğrudur.” dedi.