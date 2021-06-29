  • BIST 1.359
  • Altın 496,224
  • Dolar 8,7199
  • Euro 10,3792
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Blinken: ABD, Rusya ile istikrarlı bir ilişki bekliyor

» »
ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dev zirvesinden sonra, Rusya ile istikrarlı ilişkilere dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya saldırmaya devam ederse, Washington yanıt verecektir açıklamasında bulundu.
Blinken: ABD, Rusya ile istikrarlı bir ilişki bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dev zirvesinden sonra, Rusya ile istikrarlı ilişkilere dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya saldırmaya devam ederse, Washington yanıt verecektir açıklamasında bulundu.

Blinken, La Repubblica’ya 29 Haziran tarihinde verdiği röportajda, "Rusya bize saldırmaya ya da SolarWind saldırılarında yaptığı gibi davranmaya devam ederse, seçimlerimize zorla müdahalede bulunursa ve Navalny'ye karşı saldırganlık gösterirse, o zaman karşılık vereceğiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, siber saldırıla ve Kremlin muhalifi olan Navalny’e atıfta bulundu.

Satır başlıklarında, ABD- Çin ilişkileri de vardı. Blinken Çin’in ilişkiler konusunda “en karmaşık” ülke olduğunu ancak ABD’nin hiçbir ülkeden iki ülke arasında seçim yapmasını istemeyeceğini ifade etti. Blinken, “Ancak Çin ile, rakip olsun veya ortaklık olsun, ilişkilerde birlikte hareket edersek çok daha etkili olduğumuz doğrudur.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Floyd’u Öldüren Polise 22,5 Yıl Hapis27 Haziran 2021 Pazar 22:30
  • ABD Dışişleri Müsteşarı Babel Hava Sınır Kapsının Açılmasında Rusya İle Çalışabileceklerini Söyledi27 Haziran 2021 Pazar 22:00
  • Trump, Beyaz Saray’dan Ayrıldıktan Sonra İlk Mitingini Yaptı27 Haziran 2021 Pazar 20:00
  • Meksika’da Kovid-19 vakalarının arttığı eyalette hastane otoparkları yataklı servislere dönüştürülecek26 Haziran 2021 Cumartesi 12:18
  • ABD'de tüketici güveni Haziran'da beklentiyi aşamadı26 Haziran 2021 Cumartesi 11:44
  • ABD Dışişleri Müsteşarı Babel Hava sınır kapsının açılmasında Rusya ile çalışabileceklerini söyledi26 Haziran 2021 Cumartesi 09:51
  • George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polise 22,5 yıl hapis cezası verildi26 Haziran 2021 Cumartesi 09:46
  • ABD, Wuhan'ın virüs dizilerini veritabanından kaldırıldığını onayladı25 Haziran 2021 Cuma 16:31
  • ABD’de 1,2 trilyon dolarlık uzlaşma tehlikede25 Haziran 2021 Cuma 15:31
  • Kanada'da toplu mezar: 751 çocuğun cesedine ulaşıldı24 Haziran 2021 Perşembe 23:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti