Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi için arabulucu olmak adına İsrail’e gitti. Blinken’ın bölgeye gerçekleştirdiği dokuzuncu seyahat, ABD’nin iki tarafın da talepleri üzerine değiştirdiği ateşkes anlaşmasının hayata geçiril

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi için arabulucu olmak adına İsrail’e gitti. Blinken’ın bölgeye gerçekleştirdiği dokuzuncu seyahat, ABD’nin iki tarafın da talepleri üzerine değiştirdiği ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi amacını taşıyor.

Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, mevcut müzakerelerin Hamas'ın rehin aldığı İsrailli sivillerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için "muhtemelen en iyi ve belki de son şans" olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin TSİ 09.00'da başlayacağı bildirildi.

ABD'li bakan, İsrail'deki temaslarının ardından Salı günü Mısır’a geçecek.

Geçen hafta Katar’da yapılan toplantılar sırasında ABD müzakerelerin devam etmesi için ümitli olduklarını söylerken Hamas ilerleme fikrinin “bir illüzyondan ibaret” olduğunu belirtti.