  • BIST 1.448
  • Altın 521,543
  • Dolar 8,5816
  • Euro 10,4608
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Blinken: Türkiye bir NATO müttefiği gibi davranmıyor

»
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada "Türkiye bir NATO müttefiği gibi davranmıyor" dedi.
Blinken: Türkiye bir NATO müttefiği gibi davranmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtladı. Senatör Robert Menendez'in Türkiye ile ilgili soruya sorduğu soruya verdiği yanıtta Blinken "Türkiye bir NATO müttefikinin davranması gerektiği gibi davranmıyor" dedi. Sadece Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sistemlerinedeniyle bunu ifade etmediğini söyleyen Blinken "Doğu Akdeniz'de bulunulan eylemler de oldukça rahatsız edici" dedi. Blinken, Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi olarak saydığı sulardan gemilerini çekmesini ve sondaj faaliyetlerini durdurmasını ise memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Senatör Menendez sorusunda Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğuna dikkat çekerek Türkiye'de gazeteci ve hukukçuların tutuklu olduğuna işaret etti. "Türkiye benim bakış açıma göre sürekli olarak uluslararası hukuku ihlal ediyor" diyen Menendez bu ihlallere örnek olarak "Kıbrıs'ın tehdit edilmesi," "Türkiye ile Libya arasında münhasır ekonomik bölge ilan edilmesi," "Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesine müdahale edilmesi," "Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a saldırganlık gösterilmesi" ve Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolü saydı.

Biden-Erdoğan görüşmesinde gündeme gelecek

Ardından "Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye karşı ne yapıyoruz?" sorusunu yönelten Menendez'e Blinken "Bu endişeleri paylaşıyoruz" yanıtını verdi. Türkiye ile bu konularda "doğrudan" irtibata geçildiğini belirten Blinken "Güvenle söyleyebilirim ki bunlar Başkan Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünde gündemin en önünde ve merkezinde olacaklar" dedi. Blinken "Söyledikleriniz dahil olmak üzere bu konularda Türkiye ile farklılıklarımızın olduğu bir sır değil" diye konuştu.

"Türkiye ile önemli ve örtüşen çıkarlarımız var"

Blinken Washington ile Ankara arasında yaşanan S-400 ve Doğu Akdeniz anlaşmazlığına değinmesinin ardından "İnsan hakları ve gazetecilere muamele konusunda da endişelerimiz var" dedi. "Başkan'ın tüm bu konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan ele alma fırsatı olacak" diyen Blinken "Türkiye'yi Batı'ya bağlı ve kritik bazı konularda tarafımızda tutmaya çalışmanın çıkarımıza olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Blinken ABD ile Türkiye'nin "Suriye, terörle mücadele, Afganistan, Rusya ve İran'ın bazı kötü etkilerinin üstesinden gelmek gibi" konularda "önemli ve örtüşen çıkarları" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden 14 Haziran Pazartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. Biden'ın aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’li yazar: Kıdemli Türk yetkililer, Türklerin mutsuz olduğunu söylüyor09 Haziran 2021 Çarşamba 10:35
  • Türkiye pandemide bitcoinden 300 milyon dolar kazandı08 Haziran 2021 Salı 20:12
  • Ratko Mladiç: Eski Bosnalı Sırp generale verilen ömür boyu hapis cezası onandı08 Haziran 2021 Salı 19:13
  • Avrupa Konseyi: Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'de nüfusun yüzde 1'i cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında08 Haziran 2021 Salı 18:50
  • Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu darp eden Cumhurbaşkanlığı korumaları: Kendini sağa sola vurdu!08 Haziran 2021 Salı 18:44
  • Dava açılan Ezgi Mola hakkında yeni gelişme08 Haziran 2021 Salı 11:26
  • Türkiye'de müsilaj temizleme seferberliği 'Marmara Hepimizin' sloganıyla yürütülecek08 Haziran 2021 Salı 10:41
  • Kılıçdaroğlu: Her yerde erken seçim isteyeceğim başka çarem kalmadı; bana katılın08 Haziran 2021 Salı 09:01
  • Sedat Peker'in videolarında gösterdiği kitap 2. baskı yapmaya hazırlanıyor: Pandemi şartları nedeniyle elimizde kalmıştı, şimdi tatlı tatlı satılıyor08 Haziran 2021 Salı 08:56
  • Son Dakika... ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama07 Haziran 2021 Pazartesi 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti