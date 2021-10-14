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Blinken’dan Filistin-İsrail meselesinde ‘iki devletli çözüm’ vurgusu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi.
Blinken’dan Filistin-İsrail meselesinde ‘iki devletli çözüm’ vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, ABD’nin İsrail ve Arap ülkeleri arasında İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) olarak bilinen anlaşmaları genişletmek için çalıştığını aktararak, bu tür bağların yeniden kurulmasının İsrail ve Filistin arasındaki gerilimi durdurmak için de kullanılabileceğini umduğunu ifade etti.

Blinken, İsrail ve BAE arasındaki olumlu ilerleyen ilişkileri överek, her üç ülkenin, dini hoşgörü, su ve enerji konularında çalışacağını belirtti.

FİLİSTİN VE İSRAİL İÇİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Blinken, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin tek yolunun “iki devletli bir çözüm” olduğunu vurgulayarak, her iki taraf için eşit özgürlüklerin teşvik edilmesinin önemli olduğunu açıkladı. Blinken, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Kudüs'te kapatılan ABD konsolosluğunu yeniden açmayı planladıklarını aktardı.

İRAN’A NÜKLEER ANLAŞMA TEHDİDİ

Blinken ayrıca, İran ile diplomasi ilerlemezse ABD’nin “diğer seçeneklere yöneleceğini” belirterek, İran’a nükleer anlaşmaya katılmak üzere zamanının tükenmekte olduğunun sinyalini verdi.

Blinken, “İran’ın meydana getirdiği zorlukla başa çıkmak için her seçeneğe bakacağız” ifadelerini kullanarak, “Diplomasinin bunu yapmanın en etkili yolu olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Ancak diplomasi için iki kişi gerekiyor ve İran’dan bu noktada bunu yapmaya istekli olduğunu görmedik” dedi.

“İRAN’IN NÜKLEER TEHDİT OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİM”

Lapid, Filistinliler de dahil olmak üzere tüm insanların iyi bir yaşam sürme hakkına olan bağlılığını vurgulayarak, İsrail’in son dört ayda BAE, Fas ve Bahreyn’de Büyükelçilikler açtığını, Mısır ve Ürdün arasındaki savaşı barışa çevirdiğini aktardı. Lapid, İran’ın sürekli büyüyen bir nükleer tehdit olduğuna yönelik uyarıda bulunarak, İran’ın nükleer bir tehdit olmasına izin vermeyeceğini ifade etti. Lapid, İsrail’in İran’a karşı her an harekete geçebileceğini vurguladı.

AL-NAHYAN, İSRAİL’İ ZİYARET EDECEK

Al-Nahyan ise, “Filistinliler bölgede barışın sağlanmasının en önemli unsuru olacak” ifadelerini kullanarak, “Komşular olmadan bölgede barıştan söz edemeyiz” dedi.
Al-Nahyan ayrıca, yakında İsrail’i ziyaret edeceğini belirtti.

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