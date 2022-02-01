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Blockchain Tabanlı Oyun Ekonomisi 1 Milyar Doları Aştı

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Blockchain Tabanlı Oyun Ekonomisi 1 Milyar Doları Aştı
Blockchain Tabanlı Oyun Ekonomisi 1 Milyar Doları Aştı

Sınırlı üretimdeki dijital ürünlerin mülkiyetine dayanan NFT'ler, oyun endüstrisini de etkisi altına alıyor. 173 milyar dolarlık oyun endüstrisinin 1 milyar dolardan fazlasını blockchain tabanlı oyun pazarı oluşturuyor.

NFT'nin ve oyun endüstrisinin geleceğini inceleyen araştırmaya göre, NFT'nin oyun endüstrisine girişi yeni bir süreci başlattı. P2E (play-to-earn) konseptli oyun pazarının gelişmesi, blockchain tabanlı NFT oyunlarının tüketilmesine olanak sağlıyor.

 

Kazanmak için oynayanlar, yeni bir oyun kültürü oluştururken, koleksiyonerler oyunlardaki dijital mülkiyete odaklanıyor. Özellikle MOBA tarzı oyunlardaki karakterlere ait NFT'lerin sahibi olmak isteyen büyük bir kitle ve ekonomi oluşuyor.

 

NFT Oyun endüstrisinide etkileyecek   

Büyük çaplı şirketler henüz resmi aksiyon almazken oyuncuların çağrılarına kısa sürede kulak vermeleri bekleniyor. Birçok büyük üreticinin, mevcut oyunlarının NFT'ye uygun versiyonları için çalışmalara başlanması bekleniyor.

Gelecekte video oyun endüstrisini etkileyecek bu trendin karşısında oyun bilgisayarı üreticilerinin de üretim teknolojilerinde değişikliğe gidebileceğini aktarıyor.

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