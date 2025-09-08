Bloomberg: AKP Boğaz köprülerini ve 9 otoyolu özelleştirmek için harekete geçti

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre AKP, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile dokuz otoyolu özelleştirmek için harekete geçti. Kaynaklar, Özelleştirme İdaresi’nin bu kapsamda yatırım bankalarına teklif çağrısı gönderdiğini aktardı.

AKP hükümetinin Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ülke genelinde en az dokuz otoyolun işletme haklarının satışı için yeniden harekete geçtiğini iddia etti.

Sol Haber’de yer alan ABD merkezli Bloomberg’in iktidar kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bahse konu planın ülke tarihindeki en büyük özelleştirme anlaşması olabileceği kaydedildi.

Patrick Sykes, Kerim Karakaya ve Fırat Kozok imzasıyla yayımlanan haberde, konuyla ilgili konuşan kaynakların süreç henüz kamuoyuna duyurulmadığı için isimlerinin açıklanmamasını istediği belirtildi.

‘YATIRIM BANKALARINA TEKLİF ÇAĞRISINDA BULUNULDU’

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan köprüler ve en az dokuz ücretli otoyol için yatırım bankalarına teklif çağrısında bulunduğunu söyledi.

Haberde, Özelleştirme İdaresi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili yorum yapmadığı belirtilirken, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve anlaşmaya varılamayabileceği kaydedildi.

Haberde söz konusu özelleştirme planının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in projesi olabileceği ifade edildi.

2012’DE YAPILAN İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 2012 yılında yaklaşık 2 bin kilometrelik otoyol ile birlikte ihaleye çıkarılmıştı.

17 Aralık 2012’de düzenlenen ihaleyi, 5 milyar 720 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Koç Holding, Gözde Girişim ve Malezya merkezli UEM Group kazanmıştı.

Dönemin AKP’li Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise 5,7 milyar dolarlık teklifi düşük bulmuş, işletme haklarının 7 milyar dolardan daha az bir fiyata satılmaması gerektiğini açıklayarak ihaleyi iptal etmişti.