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Bloomberg: Ekonomik endişeler artarken Erdoğan anketlerde tarihinin en düşük noktasına eridi

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Bloomberg: Ekonomik endişeler artarken Erdoğan anketlerde tarihinin en düşük noktasına eridi
Bloomberg: Ekonomik endişeler artarken Erdoğan anketlerde tarihinin en düşük noktasına eridi

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Bloomberg, anket şirketlerine göre kötü ekonomik gidişatın halkın AKP'ye desteğinin parti tarihinin en düşük noktasına geldiğine dikkat çekti.

Bloomberg, Tayyip Erdoğan destekçilerinin ciddi bir oranının AKP'den uzaklaştığını ancak muhalefetin henüz bu oyları kazanamadığını ifade etti.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, "Erdoğan destekçileri için kırılma noktası Merkez Bankası Direktörü Naci Ağbal'ın mart ayında görevden alınması ve bunun yine liranın elden çıkarılmasını tetiklemesi oldu" dedi. Selçuki, "İnsanlar Erdoğan'ın ekonomideki radikal değişikliklerinin işleri daha iyi yapmadığını fark etti" değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg, Ağbal'ın görevden alınmasından sonra liranın dolar karşısında yüzde 13 değer kaybettiğine dikkat çekti.

Haberde Metropoll anketine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ın neredeyse 10 puan önünde olduğuna dikkat çekildi. Aynı ankette İyi Parti lideri Meral Akşener'in de Erdoğan'ın önünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise AKP liderinin gerisinde olduğu belirtildi.

Bloomberg, Metropoll anketine göre AKP'ye desteğin yüzde 27'ye düştüğünü, bunun da parti tarihinin en düşük oy oranı olduğunu vurguladı.

Metropoll CEO'su Özer Sencar, AKP'nin erimesinde ekonomi yönetiminin yanı sıra pandemi sürecinde yapılan kalabalık AKP kongreleri ve turistlere verilen imtiyazların da etkili olduğunu söyledi.

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