Bloomberg Erdoğan’ın Memleketi Rize’ye Gitti: AKP’ye Güven Azalıyor

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketini ziyaret etti ve burada vatandaşla konuştu.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, 2023 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’yi ziyaret etti. Selcan Hacaoğlu imzalı yazıda, Rize halkının ekonomik krizin de etkisiyle Erdoğan’dan uzaklaşmaya başladığı vurgulandı.

Rize’deki çay yetiştiricileri, balıkçılar, küçük perakendeciler, kafe çalışanları ve benzin istasyonu görevlileri ile de konuşan Bloomberg, çoğu Erdoğan destekçisi olan bu grubun desteğinden vazgeçtiğini yazdı.

Türkiye’nin Karadeniz kıyısı boyunca izlenimlerini aktaran Bloomberg, genellikle ‘muhafazakar’ seçmenin olduğu bu bölgede seçmenin Erdoğan’a ve AKP’ye olan inancını kaybettiğini aktardı.

‘KREDİ ÇEKEREK ET ALDIM’

Erdoğan’ın “2023 seçimlerinde iktidarda kalmak için geleneksel kaleleri tutması gerektiği” vurgulanan yazıda, Rize’de halkla yapılan röportajlara da yer veriliyor.

Rize’nin İyidere ilçesinde bir kasaptan çıkan 66 yaşındaki emeklinin ‘kredi çekerek et aldığı’ aktarılan yazıda, ismi açıklanmayan kişinin “Birkaç aydır yeteri kadar et almaya çalışıyorum. Daha sonra karşılayamayabilirim. Bir saat içinde fiyatın ne olacağı bile belli değil.” ifadelerine de yer verildi.

MUHAZAKAR KALELER GARANTİ DEĞİL

Bloomberg, başkentten Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketine yapılan bu yolculuğun, 2023 seçimlerinde muhafazakar kalelerin garanti olmadığını gösterdiğini belirtiyor.

Yazıda, “Pandemi kaynaklı sıkıntılar arasında popülaritesi azalan Erdoğan, Türkiye’yi yüksek riskli bir ekonomik deneye zorladı. Daha fazla yatırım vaadi ve borçlanma maliyetini düşürmek için sırtını Merkez Bankas’ına yasladı ve küresel finansın kullandığı güce ateş açtı. Geçmişte Asya’daki bazı ülkeler tarafından izlenen ihracata dayalı zenginlik yolunun kendi versiyonunu seçti. Ancak şimdilik, bu karar, insanları daha da yoksullaştırıyor.” ifadeleri yer aldı.

‘LÜKS İÇİNDE YAŞIYORLAR’

İyidere’de bir kafede çalışan Selahattin M.’nin ifadeleri de yazıda yer aldı. Hala Erdoğan’a sadık olan 51 yaşındaki Selahattin M.’nin “Artık AKP’den bıktık. Bize tepeden bakıyorlar. Eskiden başlangıçta bizden biriydiler, sıradan insanlardı. Şimdi hepsi lüks içinde yaşıyorlar” sözleri dikkat çekti

Bloomberg, benzer serzenişlerin AKP’nin kalesi olarak bilinen yerlerde sıklıkla telaffuz edilmeye başlanan bir şikayet olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı’nı destekleyenlerin ‘abartılı yaşam tarzı’ ve ‘adam kayırma’ gibi şikayetleri olduğu vurgulandı.

Yakın tarihli bir örnekte, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi hakkında duyarsız görünen yorumları nedeniyle eleştirilere hedef olduğu aktarılan yazıda, “Bir maaşın var. En fazla ne kaybedersin? Enflasyon altında ezileceksiniz. Ama bu işe yaramazsa tüm varlıklarımı kaybedeceğim.” sözleri de hatırlatılıyor.

ANKETLER DÜŞÜŞE İŞARET EDİYOR

Bloomberg, Erdoğan’ın Kasım ayında yıllık %21,3’e ulaşan yaygın enflasyonu küresel fiyat artışlarının yanı sıra yerel istifçilere bağlamasına dikkat çekerken, erşembe günü, gelecek yıl için asgari ücrette %50’lik bir artış açıkladığını da aktardı. Ancak tüm bu çabaların toplum için ‘yetersiz’ olduğu belirtilirken, son dönemde yayımlanan anketlerde AKP’nin 20 yılın en düşük oyunu almasına da dikkat çekiliyor.

Metropoll’ün araştırmasına da yer verilen yazıda, Cumhurbaşkanı’na desteğin ‘rekor seviyelere gerilediği’ belirtiliyor.

‘EN BÜYÜK ENDİŞE ENFLASYON’

Nomura Holdings Inc’in görüşlerine de yer verilen yazıda, “Seçmenler arasındaki en büyük endişe açıkça enflasyon” ifadeleri yer alırken, düşük gelirli seçmenler arasında “Saray açısından endişe verici olan, destekte keskin bir düşüş görmüş olmasıdır”. denildi.

AKP, 2019’da Rize’de yapılan il genel meclisi seçimlerinde yüzde 58’den fazla oy kazanmıştı. Bu oran, 2018’deki son milletvekili seçiminde ise yüzde 67’den fazlaydı. Ancak Bloomberg, Erdoğan’ın artık bunun çok gerisinde olduğunu öne sürüyor.

Bloomberg’e konuşan ve ismini Nur olarak açıklayan bir Rize vatandaşının “Daha önce AK Parti’ye oy verdim ama bundan sonraki seçimlerde kesinlikle desteklemem” ifadeleri yer alıyor. Ancak Bloomberg, genelde Erdoğan’dan uzaklaşan seçmenin kimi destekleyeceğini bilemediğini söylüyor.

‘OY VERİRSEM ELİM KIRILSIN’

44 yaşındaki sürücü Cengiz K.’da Bloomberg’e konuşan isimlerden biri. Balık tezgâhının birkaç metre ilerisinde yeni aldığı kamyonun yanındaki yeşil halıda namaz kılan Cengiz K, “Güçlerimizi birleştirirsek, bu ekonomik zorlukların üstesinden geleceğiz. Erdoğan’dan başka kimseyi lider olarak görmüyorum” sözleriyle Erdoğan’a olan desteğini gösteriyor.

Benzin istasyonu çalışanı Okan O. da , akaryakıt maliyeti konusundaki hayal kırıklığının giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi. 27 yaşındaki Orhan, “Bir daha AK Parti’ye oy verirsem Allah ellerimi kırsın” derken, “Buraya gelen birçok şoför, benzin ve motorinin sık sık zamlanmasından şikayet ediyor” diyor.

Bloomberg’e konuşan bir kadın ise Ayse D. Kendisinin ve ailesi genellikle AKP’ye oy verdiğini söyleyen Ayşe, “Ama muhtemelen artık desteklemeyeceğiz” dedi. “Bıçak kemiğe dayandı. Değişime ihtiyacımız var.”