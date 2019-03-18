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Bloomberg: Herkesin silmeye çalıştığı katliam videosu Erdoğan’ın kampanyasında

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Bloomberg haber ajansı, Facebook, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarının engelleyip platformlarından kaldırdığı Yeni Zelanda katliam videosunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim malzemesi olarak tekrar su yüzüne çıktığını yazdı.
Bloomberg: Herkesin silmeye çalıştığı katliam videosu Erdoğan’ın kampanyasında
Haberde Erdoğan’ın 31 Mart seçimleri öncesinde muhafazakar seçmen tabanını ve dindar seçmenleri harekete geçirmek amacıyla Müslümanların ibadet yerine yapılan saldırının videosundan blurlanmış kesitleri miting meydanındaki büyük ekranlardan izlettiği aktarıldı.

 

 

İstanbul ve Tekirdağ mitinglerinin televizyonlardan da izlendiğinin hatırlatıldığı haberde şu ifadeler kullanıldı: “Erdoğan ‘Şüpheli saldırgan Türkiye’yi ve beni hedef aldı’ dedi. Cumhurbaşkanı sonra da bu katliam videosunu, muhalefet CHP partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İslam dünyasında kök salmış terör’ ifadelerinin yer aldığı bir videoyu izleterek Yeni Zelanda katliam videosunu muhalefet liderine sözlü saldırı için kullandı.

Erdoğan ekonomik krizin durumu kötüleştirdiği 82 milyon nüfuslu ülkede seçim anketlerinde görülen farkları kapatmak için muhafazakar seçmen tabanını teşvik edecek Müslüman karşıtı fikirlerden yardım aldı.

Türkiye ekonomisi geçen yıl lirada yaşanan ciddi bir düşüşün ardından teknik resesyona girdi ve enflasyon resmi hedef olan yüzde 5’in beş katına kadar yükseldi.

 

 

Erdoğan, Tarrant’ın 2016 yılında 43 gün Türkiye’de bulunduğunu belirtti ve ‘yakında bağlantıyı ortaya çıkartma’ sözü verdi.”

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle birlikte İzmir’de düzenlediği bugünkü ortak mitingde de söz konusu videoyu gösterdi.

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