Bloomberg: Herkesin silmeye çalıştığı katliam videosu Erdoğan’ın kampanyasında

İstanbul ve Tekirdağ mitinglerinin televizyonlardan da izlendiğinin hatırlatıldığı haberde şu ifadeler kullanıldı: “Erdoğan ‘Şüpheli saldırgan Türkiye’yi ve beni hedef aldı’ dedi. Cumhurbaşkanı sonra da bu katliam videosunu, muhalefet CHP partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İslam dünyasında kök salmış terör’ ifadelerinin yer aldığı bir videoyu izleterek Yeni Zelanda katliam videosunu muhalefet liderine sözlü saldırı için kullandı.
Erdoğan ekonomik krizin durumu kötüleştirdiği 82 milyon nüfuslu ülkede seçim anketlerinde görülen farkları kapatmak için muhafazakar seçmen tabanını teşvik edecek Müslüman karşıtı fikirlerden yardım aldı.
Türkiye ekonomisi geçen yıl lirada yaşanan ciddi bir düşüşün ardından teknik resesyona girdi ve enflasyon resmi hedef olan yüzde 5’in beş katına kadar yükseldi.
Erdoğan, Tarrant’ın 2016 yılında 43 gün Türkiye’de bulunduğunu belirtti ve ‘yakında bağlantıyı ortaya çıkartma’ sözü verdi.”
Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle birlikte İzmir’de düzenlediği bugünkü ortak mitingde de söz konusu videoyu gösterdi.
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