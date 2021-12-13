Bloomberg HT: Erdoğan, TCMB Başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşecek

Bloomberg HT kaynaklarının aktardığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak.

Bloomberg HT kaynaklarının aktardığına göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak.

Dolar bugün sabah saatlerinde yükselişe geçerek tarihi zirvesini 14,60 liraya çıkardı. Dolar kurundaki söz konusu yükselişin ardından TCMB, döviz satışıyla piyasaya müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından dolar kuru 14,26 seviyelerine kadar çekildi.

Gelişmelerin ardından Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşme gerçekleştirileceğini söylediler. Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Toplantının 15:00'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.