Bloomberg iki bakanlık sözcüsüyle konuştu: İstifa ne teyit ne de inkar edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı. Albayrak'ın siber saldırıya uğradığı ve istifasının gerçek olmadığı ise söylentiler arasında.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Albayrak, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Albayrak, bundan sonraki süreçte zamanını anne babası, eşi ve çocuklarını ayıracağını söyledi.

Albayrak'ın Twitter hesabının da kapatıldığı görüldü. Bu durumdan yola çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak'ın hesaplarının siber saldırıya uğramış olabileceği yorumunda bulundu.

Öte yandan Albayrak’ın Instagram hesabındaki istifa paylaşımının yoruma kapalı olması da dikkat çekti.