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Bloomberg: Kamu bankaları bir haftada 4,5 milyar dolar sattı

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Bloomberg'in iddiasına göre, kurdaki yükselişin önüne geçmek için kamu bankaları son bir haftada 4,5 milyar dolar sattı. Satışa rağmen, kur 6,05 ile son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Bloomberg: Kamu bankaları bir haftada 4,5 milyar dolar sattı

Bloomberg, kamu bankalarının son bir haftada yaklaşık 4,5 milyar dolar satarak kurun yükselişini engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Kurun 6,05’i görmesiyle TL’nin dolar karşısında son sekiz ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çeken ABD merkezli finans ajansı, kamu bankalarının geçen hafta 4 milyar dolar, son iki günde de yaklaşık 500 milyon dolar sattığını öne sürdü. İddia, konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırıldı.

Bloomberg’in haberinde, uzmanların, faizlerdeki sert düşüşe ve artan jeopolitik risklere rağmen kurun yapay bir şekilde güçlü tutulduğunu ve müdahaleciliğin giderek arttığını söylediği aktarıldı.24 Ocak’ta Japon basınına röportaj veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının kuru frenlemek için dolar sattığı hakkındaki bir soruya, “Serbest piyasa kuralları dahilinde, kamu bankaları hem kamu yararını hem de kârlılığı izlemektedir ve bu böyle devam edecektir” cevabını vermişti.

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