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Bloomberg: NATO, Erdoğan’a baskıyı artırmalı

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İsveç'teki Kur'an provokasyonu sonrası Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine kapıları kapaması dünya gündeminde de ilk sıralara yerleşti.
Bloomberg: NATO, Erdoğan’a baskıyı artırmalı

İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur’an-ı Kerim yakılmasıyla büyüyen gerilim, uluslararası basında da yakından takip ediliyor.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsveç Müslümanların dini inancına saygı gösteremiyorsa bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyecek” demişti. Ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için aylardır yürütülen üçlü mekanizma toplantılarını dün süresiz olarak iptal ettiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan iki ülkeye kapıları kapaması dünya basınında da gündemin ilk sıralarına oturdu. ABD'nin önde gelen yayın kurumlarından Bloomberg haber ajansı, son süreçle ilgili dikkat çeken bir yazı yayınladı.

Bloomberg Yayın Kurulu imzasıyla yayınlanan yazıda, İsveç ve Finlandiya'ya talepleri nedeniyle Türkiye “kafa tutan ülke” olarak nitelendi ve “NATO bu tartışmaya bir son verip en yeni üyelerini koşulsuz şekilde kabul etmeli” denildi. Türkiye'nin diğer NATO üyelerine isteklerini zorla kabul ettireceğini düşündüğü kaydedilen yazıda, Erdoğan'ın da Türkiye'de yapılacak seçimler öncesi milliyetçi tabanından destek almaya çalıştığı ve geri adım atmadığı belirtildi.

Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne süren Bloomberg, NATO'ya büyük katkı sunabilecek İsveç ve Finlandiya'nın şu anda Rusya'nın saldırganlığına karşı kırılgan bir konumda kaldığı, bu durumun Rusya ve Batı arasında çatışma tehdidini artırdığı yorumunu yaptı.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI SEÇENEKLER MASADA OLMALI’

ABD ve Avrupa'nın bu kördüğümü çözmek zorunda olduğunu yazan haber ajansı, “Başkan Joe Biden, Türkiye'nin Kürt terörüyle ilgili endişelerini dile getirme hakkı olsa da bunun bedelinin NATO'yu güçlendirme çabalarını engellemek olmadığını açıkça ortaya koymalı” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin İsveç'ten iade taleplerinin iki ülke arasından çözülmesi ve NATO sürecine dahil edilmemesi gerektiği kaydedilen yazıda, NATO liderlerinin 18 Mayıs'tan önce iki ülkenin üyeliğini onaylaması için Erdoğan'a baskı yapması gerektiği savunuldu.

Erdoğan direnirse ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışını durdurarak yanıt vermesi çağrısını da içeren yazıda, Türkiye'nin tatbikatlara katılımının sınırlanması, Erdoğan'ın NATO toplantılarından dışlanması ve hatta Türkiye'nin NATO'dan ihracı seçeneklerinin de masada olması gerektiği kaydedildi. Yazı, “Mesaj açık olmalı: Grubun güvenliğine bilerek zarar veren bir ittifak üyesi asla bir müttefik değildir” ifadesiyle sona erdi.

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