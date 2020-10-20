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Bloomberg: Trump'ın yenilmesi durumunda kaybedecek en çok şeyi olan lider Erdoğan olabilir

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Bloomberg: Trump'ın yenilmesi durumunda kaybedecek en çok şeyi olan lider Erdoğan olabilir
Bloomberg: Trump'ın yenilmesi durumunda kaybedecek en çok şeyi olan lider Erdoğan olabilir

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "kaybeden" liderler arasında yer aldığını söyledi.

"Erdoğan'ın siyasi koruma için sıklıkla sırtını Trump'a dayadığı" belirtilen Marc Champion imzalı analizde, "Trump'ın Kongre'nin Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulaması önündeki tek engel" olduğunu ifade etti.

Analizde Erdoğan'ın kişisel bağları sayesinde Trump'ı ABD askerlerini kuzey Suriye'den çekmeye ikna ettiği ifade edildi. Champion, Trump'ın bu kararı Pentagon veya IŞİD Karşıtı Koalisyon'daki diğer üyelere danışmadan aldığına dikkat çekti. 

Makalenin Erdoğan ile ilgili bölümünün sonunda, "Yaptırımlar uygulanmaya hazır ve Biden daha önce Türk muhalefet figürlerine destek verilmesi için çağrı yapmışken Trump'ın görevden ayrılması durumunda en çok kaybedecek lider Erdoğan olabilir" değerlendirmesi yer aldı.

Trump'ın kaybetmesi durumunda kaybedecekleri olan listesinde Erdoğan'ın yanısıra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya lideri Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

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