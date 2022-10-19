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Bloomberg: Türkiye kısa mesafeli balistik füze denemesi yaptı

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin kısa mesafeli balistik füze denemesi yaptığını iddia etti.
Bloomberg: Türkiye kısa mesafeli balistik füze denemesi yaptı

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı… Medya kuruluşunun iddiasına göre Türkiye dün yerel saatle 07.00 sularında Rize’den bir balistik füze denemesi yaptı.

Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamayan iki yetkili Karadeniz üzerinden kısa mesafeli balistik füze denemesinin yapıldığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 561 kilometre uçtuğunu ve Sinop açıklarına düştüğü belirtildi.

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Denemelerin gizliliği sebebiyle isimlerini açıklamayan yetkililer bu mesafenin bu güne kadar Türkiye’de üretilen en uzun menzilli füze olduğunu da dile getirdi.

YUNAN MEDYASI GENİŞ YER AYIRDI

Tayfun ismi verilen füze projesinin birkaç yıldır test ve geliştirme aşamasında olduğu da belirtilirken bu yetkililer projenin detayları ile ilgili ise bir bilgi vermedi.

Son yıllarda Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alan ve Washington ile gerilim yaşayan Ankara’nın bu denemesini Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini de manşetlerine taşıdı.

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