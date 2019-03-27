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Bloomberg: Yerel seçim öncesi yabancı yatırımcı Türkiye'de mahsur kaldı

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Bankacılar, Türkiye'nin yerel seçimlere günler kala TL ile işlem yapmayı yabancı yatırımcılar için 'neredeyse imkansız hale getirdiğini', Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizinin yüzde 350'yi aştığını yazdı.
Bloomberg: Yerel seçim öncesi yabancı yatırımcı Türkiye'de mahsur kaldı

BBC Türkçe'nin Bloomberg'ten aktardığı habere göre, Türkiye'nin, yerel seçimlere günler kala yabancı yatırımcılar için Türk Lirası (TL) satmayı "neredeyse imkansız hale getirdiğini" yazdı.

Adının açıklanmasını istemeyen dört bankacı, yaptıkları değerlendirmelerde "yabancı yatırımcıların karşı taraf bulmakta zorlandığı için TL ile işlem yapamaz olduğunu" söyledi.

Haberde, Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizinin, yüzde 350'yi aştığına dikkat çekildi.

Reuters, yabancı bankaların Türk Lirası elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal dayanaklarının da oldukça altında TL sağlamak istemesi neticesiyle bu gelişmenin yaşandığını aktarmıştı.

Bloomberg'in haberinde şu ifadeler yer aldı: "JP Morgan dahil pek çok bankanın, yatırımcılara TL satması çağrısı sonrası bir haftadır Türkiye'deki holdinglerden çekilmeye çalışıyordu. Bloomberg'e konuşan dört yatırımcı, Türk bankaları üzerindeki likidite baskısı nedeniyle Türkiye'den çıkmak isteyenlerin kapana kısıldığını söylüyor."

Cuma günü TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan hakkında inceleme başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Dövizle ilgili provokatif eylemler içine girenler çok ağır bedel ödeyecek" diye konuşmuştu.

Haberde BDDK'nin Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve oynaklığın önüne geçmek için bankaların swap işlemlerini kısıtlamış olmasının da yatırımcıyı zora soktuğu vurgulandı.

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptığı bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarının ve swap benzeri işlemlerinin, bankaların yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıklamıştı.

Geçen hafta yüzde 22 seviyesinde seyreden swap faiz oranı son iki gün içinde 10 kattan fazla artarak, 2001'deki ekonomik krizden beri en yüksek seviyesine geldi. Nisan 2001'de aynı oran yüzde 71'di.

Londra'daki Manulife Asset Management şirketinden analist Richard Segal, gelişmeleri şöyle yorumluyor: "Türkiye geçen yaz yaşananlardan (TL'nin ani değer kaybı) dersini aldı ve bir kez daha işlerin kontrolden çıkmasına izin vermeyecek."

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