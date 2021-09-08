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Bloomberg’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Afganistan analizi: Sonuçları ağır olabilir

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ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte dünya medyasının gözü bölgede yaşanan sıcak gelişmelere çevrildi.
Bloomberg’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Afganistan analizi: Sonuçları ağır olabilir

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte dünya medyasının gözü bölgede yaşanan sıcak gelişmelere çevrildi. Ülkede Taliban kontrolü ele geçirirken, uluslararası kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri Kabil Havalimanı.

Afganistan’ın dünyaya açılan kapısı olan havalimanının işletme ve korunmasını kimin sağlayacağı merak konusu. Taliban, Türkiye ve Katar’a teklif götürdüklerini açıklarken, ABD merkezli Bloomberg, Afganistan’daki son durumu Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden analiz eden bir makaleye yer verdi.

TÜRKİYE NEDEN KORUMAK İSTİYOR?

‘Türkiye neden Afganistan’ın dünyaya açılan kapısını korumak istiyor’ başlıklı makale, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’in açıklamalarından notlarla başlıyor. Mücahid’in, havalimanındaki faaliyetlerin Türkiye ve Katar’ın yardımlarıyla birlikte önümüzdeki hafta yeniden başlayacağını söylediği, ancak yönetimin kimde olacağını belirtmediğine dikkat çekiliyor.

Bobby Ghosh tarafından kaleme alınan makalede, Erdoğan hükümetinin Afganistan’da yerini sağlamlaştırabilmek için havalimanının kontrolünü sağlamanın çok önemli olduğu öne sürülüyor. Ankara’nın havalimanının güvenliğini de sağlamak istediği ancak Taliban’ın bu durumu ‘egemenliğin ihlali’ olarak gördüğü ve reddettiği ifade edildi. Buna karşın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun askerler yerine özel şirketlerin görev almasına ilişkin sunduğu öneri de yazıda gündeme getirildi.

DESTEK GİDEREK AZALIYOR

Ghosh, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Kabil Havalimanı konusunda ana rolü üstlenmesi konusunda ısrarcı olduğunu, bunun Türkiye’nin çıkarları kadar kendi şahsi amaçlarına da hizmet ettiğini öne sürdü.

Türkiye’nin halihazırda milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Ghosh, Ankara için en acil sorunlardan birinin Afganistan’dan gelen yeni bir göç dalgası olduğunu aktardı. Mültecilere olan öfkenin Türkler arasında giderek yayıldığı ifade edilen makalede, Erdoğan’a olan desteğin ekonomik sorunlar da eklendiğinde günden güne azaldığı iddia edildi. Afgan mültecilerin yaratacağı politik sonuçların, Avrupa Birliği’nden gelecek maddi yardımdan daha ağır basabileceği belirtildi.

NATO VE ABD İLİŞKİLERİNDE FAYDA

Yazının son bölümünde Türkiye’nin Kabil’de etkili olmasının, NATO içerisinde ve ABD’de Biden yönetimine karşı önemli bir değer katacağı savunuldu. Erdoğan’ın Rusya politikalarının ve ülkedeki insan haklarının durumunun Brüksel ve Washington ile ilişkileri zayıflattığı belirtildi.

Ghosh, Erdoğan’ın Türkiye’nin İslam dünyasının lideri olma iddiasını güçlendirmek için Afganistan’daki varlığın büyük bir fırsat sunduğunu da okuyucularına aktardı.

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