Bloomberg’den seçim analizi: Erdoğan’ın zaferi kesin değil

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladığı seçimler, uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Türkiye'deki seçimlere dair dikkat çeken bir analize imza attı. Anketlere göre seçimin başa baş geçeceğini ve Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını tehdit edebileceğini yazan Bloomberg, yazıda “Erdoğan'ın yeniden seçilme girişiminin başarısı neden kesin değil?” başlığını kullandı.

Yeniden belirlenen seçim kurallarının iktidara avantaj sağladığını, ayrıca Erdoğan'ın güçlü rakiplerini elemek için yargıya başvurduğunu kaydeden Bloomberg, buna karşın Erdoğan'ın bu defa 6 partiden oluşan güçlü bir muhalefetle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

’20 YILIN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ’

Türkiye'nin 20 yılın en ciddi ekonomik krizine de sahne olduğu ve AKP'nin tabanı olan yoksul kesimde iktidara desteğin azaldığı belirtilen yazıda, Erdoğan'ın ekonomi politikalarının da enflasyon artışını hızlandırdığı vurgulandı.

Analizde, okullardaki tatil dönemi ve hac süreci öncesinde denk gelen mayıs ayında seçime katılımın daha yüksek olacağı belirtildi. Muhalefetin henüz cumhurbaşkanı adayını belirlemediğini yazan haber ajansı, seçimde AKP ve MHP'nin meclisteki çoğunluğu korumakta zorlanabileceği yorumunu yaptı.