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Bloomberg’den Türkiye yorumu: Erdoğan’ın manevralarıyla uyumlu

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Kiev-Moskova hattında yaşanan gerilimle ilgili bir haber yayınlarken, her iki tarafla da iyi ilişkiler geliştiren Türkiye’nin pozisyonunu değerlendirdi…
Bloomberg’den Türkiye yorumu: Erdoğan’ın manevralarıyla uyumlu

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Kiev-Moskova hattında yaşanan gerilimle ilgili bir haber yayınlarken, her iki tarafla da iyi ilişkiler geliştiren Türkiye’nin pozisyonunu değerlendirdi…

Bloomberg’e konuşan üst düzey Türk yetkililer Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi gibi bir senaryoda, Türkiye’nin Kiev yönetimine SİHA satmasına rağmen Rusya ile karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, Türkiye’nin Ukrayna ve Washington ile koordineli adımlar atmadığını ve kendi çıkarları için bağımsız bir duruş sergilediğini söyledi.

Bloomberg, “Yetkili, NATO’nun ABD’den sonraki en büyük ordusuna sahip Türkiye’nin Rusya’ya karşı çıkmasındaki bu isteksizliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikadaki manevralarıyla uyumlu olduğunu söyledi. Yetkiliye göre Erdoğan, Libya’dan Suriye’ye ve Kafkaslara Türkiye’nin çıkarını korumak istiyor çünkü bu bölgelerde Moskova karşı tarafta yer alıyor” ifadelerine yer verdi.

BÖLGEDE NE OLUYOR?

Yıllardır gerilimin üst düzey olduğu Ukrayna-Rusya hattında bu yıl gerilim iyice tırmandı… ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’yı 175.000 asker ile gelecek yıl işgal etme olasılığı bulunduğunu açıkladı. Fakat Rusya bu iddiaları yalanladı.

Rusya, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının kırmızı çizgisi olduğunu açıklamış ve ABD ve AB ülkelerinin Ukrayna’ya desteğini çekmesini istemişti.

Bu haftanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmaya hazır olunduğunu da açıklamıştı.
KRİZ 2014'TEN BERİ SÜRÜYOR

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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